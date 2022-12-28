TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta 2021 yılında aldığı göç 20 bin 883 oldu.

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta 2021 yılında aldığı göç 20 bin 883 oldu.

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ın 2021 yılında aldığı iç göç 20 bin 883 oldu. Aldığı iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 8 bin 527 ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılında verdiği iç göç 21 bin 991 oldu. Verdiği iç göç içinde eğitim nedeniyle göçler 6 bin 480 ile ilk sırada yer aldı.

2021 yılı net göç ve net göç hızı da açıklandı. Buna göre Zonguldak’ın toplam nüfusu 589 bin 684 olarak açıklandı. Aldığı göç 20 bin 883 olurken verdiği göç 21 bin 991 oldu. Net göç eksi bin 108 olurken net göç hızı ise eksi 1,9 oldu.