Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş turnuvalarında Çaycumalı Yusuf Ali Özdemir, Aydın’dan Çaycuma’ya madalya alarak döndü.

13-16 Temmuz tarihleri arasında Aydın ilinde yapılan 14 yaş haftasonu tenis turnuvalarında Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen maçlarda Yusuf Ali Özdemir madalya kazandı. 7 yaşından bu tarafa tenis sporu ile ilgilenen Yusuf Ali Özdemir’in Antrenörü Şafak Çelen ise sporcusunu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Çaycumalı Yusuf Ali Özdemir, Aydın’dan madalya alarak memleketine döndü.