Zonguldak’ı İstanbul’a bağlayan köprünün ayaklarında selden dolayı biriken ağaç köklerinin temizlenmemesi vatandaşları tedirgin ediyor.

Zonguldak’ı İstanbul’a bağlayan köprünün ayaklarında selden dolayı biriken ağaç köklerinin temizlenmemesi vatandaşları tedirgin ediyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dört ay önce meydana gelen aralıksız yağan yağmurun ardından vatandaşlar sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdi. Su debisi yükselen şehir içi köprüsünün tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını unutamayan vatandaşlar benzeri durumların yaşanmaması için yetkililerin acilen köprü için önlem alınmasını istedi. Köprünün taşıyıcı ayaklarında selden gelen ağaç kütükleri olduğunu belirten vatandaşlar, "Uzun zamandır köprünün taşıyıcı ayaklarında ağaç kütükleri temizlenmediğini görüyoruz. Zaman ilerledikçe yukarıdan sellerin getirdiği ağaç budak gibi daha da çoğalacağı ve ciddi anlamda tehlike oluşturmaya başladı. Birçok kişi bunun farkında değiller özellikle de yetkililer tarafından şimdiye kadar gelip inceleme yapılmadı. Aklımıza bundan 4 ay evvel meydana gelen ve şehir içindeki suyun desibeli yükselmesi sebebiyle Alaplı Köprüsü büyük tehlike atlattığını görmüştük. Aynı facianın tekrar yaşanmaması için yetkililerin biran evvel köprü ayaklarında temizlenmesi başlatılması lazım, aksi takdirde ileride meydana gelebilecek olumsuzluğun hesabını kimse veremez” diye konuştu.