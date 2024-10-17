Zonguldak’ta mevsimin ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Batı Karadeniz bölgesine yönelik kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Beklenen yağış, Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kendini gösterdi. Özellikle bölgeye bağlı bin 600 rakımlı Gümeli Bacaklı Yaylası’nda mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, bölge sakinlerini kış mevsiminin habercisi olarak karşılandı. Yayla, beyaz örtüyle kaplanırken soğuk hava da kendini iyiden iyiye hissettirdi.