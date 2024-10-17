Zonguldak Valiliği hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece düşeceğini ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan duyuruya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği açıklandı.

Soğuk havanın, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte gelecek hafta başına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Ayrıca, sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde sezonun ilk kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Bu süreçte tarımsal faaliyetler açısından zirai don riskine karşı dikkatli olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Beklenen hava sıcaklık değerleri şöyle: Bolu 9/0, Karabük 10/1, Düzce 13/5, Zonguldak 12/8, Bartın 13/5, Çankırı 14/2, Kırıkkale 14/1. Soğuk hava dalgasının 21 Ekim 2024 tarihine kadar etkili olması öngörülüyor.