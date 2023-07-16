Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ile birlikte 72 yıllık tarihi tesis olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Çetin Özçep ve Başkan Yardımcısı Yiğit Yaman tarafından karşılanan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyet, kulübün faaliyetleri ile Ağustos ayında düzenlenecek olan TTF T100 Masters Tenis Turnuvası hakkında bilgiler aldılar. 2018’deki büyük su baskını ve Kulüp tarafından tesiste yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hakkında da bilgi alan Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz bu tarihi tesisin ve tenis kulübünün Zonguldak için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kulüp Başkanı Çetin Özçep bu ziyaretten duydukları gurur ve mutluluğu ifade ederek "Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyete Kulübümüzün tüm mensupları adına teşekkür ederim" dedi.