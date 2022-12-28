Zonguldak Teknopark yönetim kurulu toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında rektörlük makamında gerçekleşti.

Zonguldak Teknopark yönetim kurulu toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında rektörlük makamında gerçekleşti.

Toplantıya Zonguldak Teknopark A.Ş yönetim kurulu üyeleri Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak ile Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu katıldı.

Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu’nun yönetim kurulu başkanı ve üyelerini bilgilendirmek üzere bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, bölgede faaliyet gösteren ve aday havuzunda bekleyen firmalara ilişkin bilgiler de aktarıldı. Sunumda ayrıca 2022 yılında kabul edilen ve başarı ile tamamlanan projeler hakkında sayısal veriler yer aldı.

Zonguldak Teknopark’ın 2023 yılı Endeks çalışmasında yükselişe geçmesi adına fikir alışverişinin ve planlamaların yapıldığı toplantıda 2023 yılına yönelik bazı kararlar alındı. Alınan kararlardan birisi teknopark yönetici şirket ekibinin genişletmesine ilişkin oldu.

Zonguldak Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Raporu’na göre 97 teknopark arasında 47’inci sırada yer almıştı.