Zonguldak Dernekleri Federasyonu tarafından 1 ve 2’incisi İstanbul’da yapılan Zonguldak Tanıtım Günleri bu yıl üçüncüsü yine 9-12 Kasım’da İstanbul’da Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

Zonguldak Federasyonu Başkanı Ziya Özcan ve yönetim kurulu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Tanıtım günlerine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Öncan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“1 ve 2’incisini İstanbul’da hayata geçirdik. 2021 yılında Yeni kapıda icra etmiştik. Sonrasında ikincisi Maltepe etkinlik alanında icra ettik. Şimdi üçüncüsü ise daha önce havalimanı olarak hizmet veren Atatürk Havalimanında icra edeceğiz. Neden Atatürk havalimanı? Maltepe etkinlik alanının tür etkinliklere kapalı. Yaklaşan seçimlere rezerve içim kapatıldı. Ondan sonra Yenikapının 81 vilayetin taleplerini karşılayamadığı için burada 4 bakanlık tarafından Kültür Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Davut Gül’ün tensipleriyle bu alan stant alanına dönüştürüldü. Stant kuruldu sahne kuruldu. Altyapı lojistik hepsi tamamlandı. Hızlıca burası 21 tane ilin tanıtım hali için dönüştürüldü. Ekim ayı başında kura çekimi yapıldı. Bizde kura çekiminden 9-12 Kasım’da çıktık. Biz hemen kura belli olduktan sonra dayın Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu ile görüşme yaptık. Görüşme sağladıktan sonra da paydaşlarla da görüşme yaparak tanıtım günlerine davet ettik. Ziyaretleri hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Zonguldak Dernekler Federasyonun Merkezi İstanbul’da. Bizler İstanbul’da ki işlerimizi bir kenara bırakarak memleketimizde zaman geçiriyoruz. Etkinlikte faal olarak stant açacak yer alacak kurumları ziyaret etmeye çalışıyoruz. Biz burada stant açacak faal olarak yer alacak kurumları ziyaret ediyoruz."

Bu yıl enerjiyi vurgulayacaklarını ifade Öncan, “Madenci galerisi ilgi görmüştü. İstanbul’da doğup büyüyen kardeşlerimize maden kültürünü anlatmayı istemiştik. Bunu doğru bir şekilde anlatmak istemiştik. Farklı illerden gelen ziyaretçilerde madenin ekonomiye nasıl katkı verdiğini anlatmaya çalışmıştık. Çok da güzel çalışma olmuştu. Bu sefer enerjiyi vurgulamak istedik. Bu sene enerjiyi vurgulamak istiyorum. Yüz yılın enerjisiyle birlikte yakalım enerjiyi. Plan proje çalışmalar yapılıyor. Zonguldak’ın gelecek yüzyılda nasıl lokomotif olacağını anlatmak istiyoruz. İlçelerden katılım güzel olacak. Tüm oda başkanlarımızla görüştüler orada en iyi şekilde stant açıp tanıtım yapacaklarını söylediler. Geçen yıla göre daha güzel olacaklarını vurgulayacağını söyleyebilirim. 42 yöresel ürün standı var. 30 tane standımız var. Amacımız 42’sini Zonguldak’tan tamamlamak. Diğer ilerde bunu görebiliyoruz. Ulaşım sıkıntısı sorun oluyor”dedi.