Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Zonguldak Tanıtım Günleri, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı Fuar Alanı’nda üçüncü kez kapılarını açıyor. Tanıtım günleri için yöresel ağızla hazırlanan pankartlar ise etkinlik öncesi görenleri meraklandırdı.

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, Zonguldak Tanıtım Günleri için çeşitli noktaların pankart ve afişlerle süslendiğini belirtti. Başkan Öncan, “İstanbul’da adeta görsel bir şölen oluşturduk. Zonguldak rüzgarı esmeye başladı” dedi. Özellikle yöresel şiveyle hazırlanan ve "Şordan Gidiliya", "Eccük Ötte", "Gıydan Gıydan Gelin" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar, İstanbulluların büyük ilgisini çekti ve etkinlik öncesinde şehirde bir merak uyandırdı.

Etkinlik, Zonguldak’ın zengin kültürünü, sanatını, müziğini ve elbette benzersiz mutfağını İstanbullularla buluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, maden şehrinin tarihini, doğal güzelliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Zonguldak Tanıtım Günleri’nde ziyaretçiler birbirinden renkli stantlarda Zonguldak’ın yöresel ürünlerini tatma ve satın alma şansını elde edecekler. Ayrıca çeşitli kültürel gösteriler ve müzik konserleri de gün boyunca etkinlik atmosferini canlı tutacak.

Fuar alanına ulaşım için özel yönlendirme pankartları hazırlayan ZONDEF, ziyaretçilere kolaylık sağlamak için İstanbul’un çeşitli noktalarına bilgilendirme afişleri yerleştirdi. Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ve ulaşım talimatları ZONDEF’in web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ziya Öncan, tüm İstanbulluları ve Zonguldak sevdalılarını bu özel günlere katılmaya davet ederken, "Bu etkinlik sayesinde hemşehrilerimizle buluşacak, memleket hasreti giderilecek ve Zonguldak’ımızı tüm güzellikleriyle İstanbul’a taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Tanıtım Günleri’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.