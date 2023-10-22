Zonguldak’ta geçtiğimiz günlerde yağan yağmurun etkisiyle Çaycuma ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde meydana gelen heyelanın ardından ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yolgeçen köyünde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

İl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışın ardından ilçeye bağlı Yolgeçen Köyü Gülşenler Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Mahalle merkezinde olay heyelanda, elektrik direklerinin yanı sıra bahçeler ve yol zarar gördü. Olayın arından, ekipler heyelanla ilgili çalışma başlattı.

Yol tamamen kapanırken ekipler hızla yol açma çalışmaları ve zarar tespit yapmaya başladı.