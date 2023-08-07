Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen “Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı”nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Belediyesi, BTK Akademi ve USOM işbirliğinde “Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Kampı”nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda yapılan programa, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, akademisyenler, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, gençleri siber güvenlik konusunda eğitmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikte konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siber güvenlik, yazılım, milli teknolojiler ve kritik altyapı güvenliği günümüzün en önemli konuları arasında yer aldığını belirterek, “Bir ülkenin savunma, ekonomi, iletişim ve diğer stratejik alanlarda bağımsızlığını sürdürebilmesi için milli teknolojilere sahip olması kaçınılmazdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bu tür eğitim programlarını geleceğin şekillenmesi adına oldukça önemsiyor ve destekliyoruz. Üniversite olarak bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemle, gençlerimizin yeteneklerini ve bilgi birikimlerini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, sizleri alanlarında uzman kişilerle bir araya getirerek tecrübelerinizi ve bilgi birikiminizi artırmak, sektörle doğrudan etkileşim kurmanızı sağlamak ve yeni projelerin, iş birliklerinin önünü açmaktır” dedi.

Ardından kürsüye çıkan Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, siber güvenlik konusunun milli bağlamda önemine vurgu yaparak, bu tarz projelere her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından ZBEÜ Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakır, Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa ait sunum yaptı.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 42 öğrencinin katıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı, 11 Ağustos’a kadar devam edecek. Öğrenciler etkinlik çerçevesinde, siber güvenlik ve java yazılımı alanlarında düzenlenen eğitimlerin yanı sıra çeşitli eğitim ve etkinliklere katılacak.