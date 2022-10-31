Zonguldak ormanları sonbaharda adeta görsel şölen sunuyor. Ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları sonbaharda eşsiz güzellikler yaşatıyor.

Zonguldak ormanları sonbaharda adeta görsel şölen sunuyor. Ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları sonbaharda eşsiz güzellikler yaşatıyor.

Batı Karadeniz’in yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıktığı Zonguldak, sonbaharla birlikte ormanlarıyla da adeta dikkat çekiyor. Kent Ormanı; sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen ormanlar, dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşil rengin kırmızıya dönüştüğü, farklı türde ağaç türleri, yürüyüş yolları, dere ile doğal güzelliklerini barındıran Kent Ormanı, sonbaharın tüm güzelliklerinin birleştiği bölge haline geldi. Özellikle yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri bekleyen kent ormanı dron ile havadan görüntülendi. Ormanlar sonbaharda rengarenk tonlarıyla unutulmaz anlar yaşatıyor.