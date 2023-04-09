Zonguldak’ta ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşile bürünen ormanlar görenleri hayran bırakıyor.

Zonguldak, yüzölçümünün yarısını oluşturan ormanlarıyla bölgenin en yeşil illeri arasında yer alıyor. Birbirinden farklı türde ağaç ve bitkilerin oluşturduğu Zonguldak ormanları, ilkbahar güzelliğini yaşıyor. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, doğanın canlanmasıyla birlikte yemyeşil oldu. Kış mevsimini geride bırakan ormanlar yeşile dönen ağaçların yapraklarıyla adeta renk cümbüşü oluşturdu. Şehrin yüzde 52’sini oluşturan ormanlar, dron ile görüntülendi.

Şehrin ormanlarını kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç olmak üzere yüzde 70’i yapraklı ağaçlar oluşturuyor.