Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü/tmy işçi alımı kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü/tmy işçi alımı kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan 8 adet engelli işçi, 5 adet eski hükümlü/tmy statüsünde olmak üzere toplam 13 işçi alımı için yapılan kura çekimi Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde Zonguldak 1. Noteri huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimine katılan Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu işçi adaylarına başarılar diledi. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar başkanlığındaki komisyonda, Personel Şube Müdürü, personel ve müracaatta bulunan işçi adayları katıldı.

Noter huzurunda çekilen kura sonuçları Orman Bölge Müdürlüğü (https://www.zonguldak.obm.gov.tr) web sayfasında ilan edilecek. Noter kurasından çıkan asil ve yedek adaylar Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü web sayfasında duyurulacak olan tarih aralığında evrak teslimi yapacaklar.