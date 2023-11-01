Zonguldak’ta kumla kaplanan limanda temizlik çalışmaları sürüyor.

Şehir merkezinde Üzülmez ve Çaydamar Dereleri’nin getirdiği kum ve balçık, limanın seyir terasının ön bölümünü kumla doldurdu. Zonguldak Belediyesi, yaşanabilecek tehlikelere karşı bölgeye bariyer ekleyerek önlem aldı. Kum birikintisini temizlemek üzere görevlendirilen Kazar 4 tarak gemisi, temizlik işine sürdürüyor.

Kazar 4 Tarak Gemisi, limanda yaklaşık 60 gündür temizlik faaliyetlerini yürütüyor. 400 günlük Zonguldak programı sonrasında bölgeden ayrılması planlanan gemiyi, limanın dış bölgelerini temizlemek üzere bin ton kapasiteli başka bir tarak gemisi takip edecek.