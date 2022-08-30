Kömürspor’un bu anlamlı hareketi Kırmızı Lacivertli taraftarlardan büyük takdir topladı.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, ligin ilk maçında saha ve seyircisi önünde Fethiyespor’u 4-2 mağlup etti.

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