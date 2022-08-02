Zonguldak Kömürspor yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 4 Ağustos Perşembe günü Çankaya FK ile ilk hazırlık maçını oynayacak.

Yeni transferler Kömürspor’un Bolu kampına dahil oldu.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, 1922 Konyaspor’dan Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor’dan Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor’dan Hakan Yağmurkaya’yı renklerine bağladığını açıkladı.

Zonguldak Kömürspor, 1922 Konyaspor’dan 25 yaşındaki golcü oyuncu Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor’un 30 yaşındaki stoperi Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor’un sağ kanat oyuncusu 32 yaşındaki Hakan Yağmurkaya’yı transfer etti.

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