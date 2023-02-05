Zonguldak’ta vatandaşların yaz mevsiminde serinlemek; kış mevsiminde de karın tadını çıkartmak için büyük ilgi gösterdiği Kent Ormanı hayata geçecek olan kamp alanıyla da adından söz ettirecek.

Zonguldak’ta vatandaşların yaz mevsiminde serinlemek; kış mevsiminde de karın tadını çıkartmak için büyük ilgi gösterdiği Kent Ormanı hayata geçecek olan kamp alanıyla da adından söz ettirecek.

Zonguldak’ta görev yapan basın mensupları Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın davetiyle Kent Ormanı’nda buluştu. Şehir merkezinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kent Ormanı’nın yaz ve kış mevsimlerinde vatandaşların uğrak adresi olduğunu ifade eden Alan, hayata geçecek olan 5 milyon liralık kamp alanı projesinin detaylarını da gazetecilerle paylaştı.

Yazın vatandaşların piknik yaparak serinlediği kışın da kızaklarla kaydığı kent ormanının şehrin cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi planlanıyor. 16 çadır ve iki eğitim çadırının olduğu bir kamp alanını Kent Ormanı’nda hayata geçirileceğinin müjdesini veren Başkan Alan, çocuklar için de bir macera parkının planlandığını ifade etti.

Kış mevsiminde vatandaşların karın tadını çıkartmak için geldiği Gaca mevkisinin "The Gaca" olarak tanıtılmasında fikir babası olan Başkan Alan, Kent Ormanı’nın da yer aldığı bölgedeki çalışmaları şöyle aktardı:

"Kent Ormanı biz göreve geldiğimizden sonra Orman Bakanlığı’ndan tahsisini gerçekleştirdik. 3 seneye yakın zamandan beri de Zonguldak Belediyesi olarak Kent Ormanı’nda vatandaşlarımızın daha rahat daha keyifli vakitler geçirebilmesi için çeşitli düzenlemeler güzelleştirmeler revizyonlar yaptık. Biz özellikle dört mevsim kent ormanının güzelliğini daha çok duyurmak zorundayız. İnsanımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize. Kar yağdığı zaman ayrı güzel oluyor malum şu an olduğu gibi. Yazın da Zonguldak’ın nemli bunaltıcı sıcaklarında serinletici bir ortam oluyor. Vatandaşlarımız da burayı sıkça ziyaret ediyorlar. Biz de onlara daha iyi nasıl hizmet ederiz diye çeşitli düzenlemeler yaptık. Ayrıca BAKKA aracılığıyla beraber bakanlığımızın da katkılarıyla 5 milyon liralık bir proje onaylandı. Bunun 3 milyon 750 bin liralık kısmı BAKKA vasıtasıyla bizlere hibe edilecek. Geri kalan 1 milyon 250 bin liralık kısmı da bizler belediyemiz olarak karşılayarak inşallah 16 tane çadırın olduğu 2 tane eğitim çadırının olduğu bir kamp alanı ve çocuklarımız için bir macera parkı planladık. Gaca’yı daha iyi tanıtıp Kent Ormanı’nı daha iyi tanıtıp bu tip etkinliklerle de vatandaşlarımızın daha keyifli vakit geçireceği ortamları hazırlamaya çalışıyoruz."

İçinden derenin geçtiği, ağaç köprüleri, kuş yuvaları ile doğal güzelliklerin adresi olan Kent Ormanı, karla kaplı görüntüsüyle havadan da görüntülendi.