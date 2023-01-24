Zonguldak Havalimanı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak Havalimanı’nda tadilat çalışmaları başlatıldı.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı binasında iyileştirme ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

ZONHAV tarafından açıklanan planlamada Şubat ayı sonuna kadar; Yolcu geliş salonuna WC’ler yapılıp, bagaj alım bandının 2 katına çıkması, gümrüksüz satış (Freeshop) açılması, pasaport kabin kontrol noktaların 4’ e çıkarılması ve yolcu gidiş arındırılmış salonun yaklaşık 30 metrekare büyümesi, gidiş salonunda bulunan WC’lerin yeniden yapılması kararı alındı ve tadilat çalışmaları başlatıldı.