Zonguldak Havalimanı’ndan ilk kez Umre’ye uçakla yolcu gönderildi. Havalimanında yapılan duaların ardından 132 kişi Umre’nin yolculuğu başladı.

Zonguldak Havalimanı’ndan ilk kez Umre’ye uçakla yolcu gönderildi. Havalimanında yapılan duaların ardından 132 kişi Umre’nin yolculuğu başladı.

Zonguldak Havalimanı’nda Umre’ye gidecek olan 132 kişi için program düzenlendi. Yapılan duaların ardından Umre’ye gidecek olan vatandaşlar aileleriyle vedalaştı. Bagajlarını teslim eden yolcular, kimlik kontrolünün ardından uçağa bindi.

THY TK 5008 sefer sayılı uçak Zonguldak Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı’na iniş yapacak. Yolcuların Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de 15 günlük Umre yolculuğu başlamış oldu. Yolcular 31 Ocak tekrar Cidde havalimanından Zonguldak’a dönüş yapacak.

İlk kez gerçekleştirilen yolculuğun bölge açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Bekir Özer, “Daha önce Umre ziyaretleri için İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gidiyorduk. Şimdi kendi şehrimizden direk Umre ziyareti yapacağız. Memnuniyet verici bir durum. İnşallah devamını yaşarız” dedi.

Kozlu ilçesinden geldiğini anlatan Hüseyin Bilgin, “Kozlu ilçesinden geldik. Çaycuma Havalimanı’ndan uçtuğumuz için o kadar sevinçliyiz ki adeta bizi evimizden alıp buraya kadar getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.