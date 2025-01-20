Zonguldak ile Ereğli arasındaki kara yolunda yaşanan heyelan nedeniyle bölgede yoğun çalışmalar sürüyor.

Toprak kayması sonucu zarar gören yolun güvenli hale getirilmesi için ekipler, heyelanın olduğu alanda istinat duvarı inşa ediyor. Çalışmalar sırasında Ereğli istikametine giden araçlar için trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, yol güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, inşaatın kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Sürücülerden ise dikkatli olmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun yeniden çift yönlü olarak trafiğe açılacağı ifade edildi.