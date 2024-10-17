Zonguldak’ta polis ekiplerince "Huzur 67 Genel Asayiş ve Trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 204 personel ve 48 ekiple "Huzur 67 Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması" yapıldı. Uygulama sonucu 3 bin 289 şahıs ve 705 araç sorgulandı. Yirmibeşi alkollü mekan olmak üzere 126 umuma açık dinlenme ve eğlence yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde; hakaret, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından aranan 4 şahıs yakalandı.

Bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet belgesiz kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 iş yeri hakkında ruhsatsız faaliyette bulunmak, 6 iş yeri hakkında ise yasaklı alanda sigara tüketimine izin vermekten dolayı tutanak tutuldu.

Trafik kurallarını ihlal eden 25 araç sürücüsüne toplam 240 bin 323 lira trafik idari para cezası kesildi.