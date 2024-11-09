Zonguldak Defterdarlığı denetim ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde bulunan gece kulüpleri, alkollü restoranlar ve eğlence merkezlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, işletmelerin belge düzeni, KDV oranları, POS cihazları ve ROP sistemleri gibi birçok konuda yasal yükümlülüklere uyulup uyulmadığı değerlendirildi. Denetim kapsamında, toplamda 30 işletme detaylı bir şekilde incelendi. Bu işletmelerde özellikle gelir idaresi mevzuatına uygunluk, POS cihazlarının aktif kullanımı, fiş ve fatura düzenlemeleri gibi konular ön planda tutuldu. Ayrıca, işletmelerin uyguladığı KDV oranlarının doğru olup olmadığı ve ROP sistemleri üzerinden yapılan satışların kaydedilme süreçleri de kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, vergi kayıp ve kaçağını önleme, ekonominin şeffaf işleyişine katkı sağlama gibi amaçlarla işletmelerin yasal düzenlemelere uyması hedeflendi. Eksikliklerin tespit edilmesi durumunda işletmelere yasal uyarılar yapılırken, tekrarı halinde daha ağır cezai yaptırımların uygulanacağı bildirildi.