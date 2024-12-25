Zonguldak Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na İrfan Türk seçildi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan Zonguldak Bölge Veteriner Hekimler Odası’nın kurucu ve onursal başkanı Veteriner Hekim Önder Alkan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 51. Dönem Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı görevine seçildi. Alkan, bu göreve geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen 51. Büyük Kongre’deki seçim sonucunda atandı. Yeni görevine başlaması nedeniyle Zonguldak Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı görevinden istifa eden Alkan, bölgesel temsilin yanı sıra Türkiye genelinde de veteriner hekimleri temsil edecek.

Yönetim Kurulu, yapılan oylamada oy birliğiyle Zonguldak Bölge Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine İrfan Türk’ü seçti. Yeni başkan İrfan Türk, yaptığı açıklamada, "Başkanımız Önder Alkan olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Türk, yeni dönemde Zonguldak Bölge Veteriner Hekimler Odası üyelerine hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.