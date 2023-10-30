Zonguldak Belediyesi’nin bir süre önce Acılık Caddesi’nde başlattığı kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Zonguldak Belediyesi, şehrin dönüşümüne hız kesmeden ilerliyor. Belediye, şehirdeki geniş çaplı yenileme çalışmalarıyla şehri neredeyse bir inşaat alanına dönüştürdü. Bu dönüşüm süreci Fevkani Köprüsü’nün yıkılmasıyla start aldı ve Acılık Caddesi’nde sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yönlendirdiği ekipler, Acılık Caddesi’ndeki hasar görmüş kaldırımları kaldırarak yenileme işlemlerine başladı. Öncelikle alt yapıyı güçlendiren ekipler, ardından yeni kaldırım taşlarını döşemeye başladı. Tamamlanan çalışmalar sonrasında Acılık Caddesi modern bir çizgiye kavuşacak.

Acılık Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışmaları devam ederken zabıta ekipleri de park yasağını hatırlatarak, düzensiz park eden sürücüleri uyarıyor.