Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde felçli bir depremzedenin imdadına yetişti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde felçli bir depremzedenin imdadına yetişti.

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde etkili olan depremlerin ardından yaralar sarılıyor. Zonguldak Belediyesi de deprem bölgesine çok sayıda ekipman, araç ve personel ile giderek depremzedelerin yardımına koştu. Bir taraftan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler bir taraftan da depremden kurtulan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde felçli bir depremzedenin soğuk hava şartları sebebiyle hayata tutunmaya çalıştığını öğrenen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, aileye kış gününde çadır kurdurdu.