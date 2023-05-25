ZBEÜ ile Zonguldak Belediyesi arasında üç önemli konuda proje anlaşması imzalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Ünivesitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen törende protokollere Zonguldak Belediyesi adına Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ adına Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer imza koydu.

İmzalanan ilk anlaşmaya göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Belediyesi’ne Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Altyapısı kuracak. Altyapı kurulumu tamamlandıktan sonra, belediye sınırları içerisinde imar ve numarataj bilgileri, doğalgaz, telefon ve elektrik gibi altyapı unsurları CBS ortamına aktarılacak. Yine merkez ilçe idari sınırları içerisinde zemin ve bina bilgi sistemi oluşturularak, Deprem Risk Haritalaması oluşturulacak. Gerçekleştirilecek bu çalışmayla imar konusunda belediyecilik hizmetlerinin hız ve verimliliğinin arttırılması, aynı zamanda depreme dirençli bir kent altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilecek ikinci projede ise Zonguldak Belediyesi idari sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 350 kilometre toplam uzunluğa sahip içme suyu ve atık su hattının yeraltı haritalama teknikleri kullanılarak belirlenmesi ve oluşturulacak haritaların CBS altyapısına işlenmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilecek bu çalışmayla altyapı çalışmalar sırasında mevcut altyapılara zarar verilmesinin ve bakım onarım çalışmalarının daha az maliyetle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Su Kayıp-Kaçağını önlemek için otomasyon sistemi geliştirilecek

Üçüncü projeyle ise su kayıp-kaçağının önlenmesi amacıyla Üniversite tarafından Zonguldak Belediyesine otomasyon sistemi geliştirilecek. Proje kapsamında gerek donanımsal gerekse yazılımsal kurgu ve geliştirme tamamen Üniversite tarafından yapılacak. Bu uygulamayla da su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle yaz aylarında yaşanabilecek susuzluk riskinin azaltılması hedefleniyor.

Üniversite ve Yerel Yönetimler arasında bir ilk

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan imza töreninde yaptığı açıklamada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ülke çapında önemli projelere imza attığını, ama bugüne kadar Zonguldak genelindeki belediyelerle bu büyüklükte bir projenin Üniversite ile ilk defa gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, bir ilki gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ve bunun Üniversiteye duydukları güvenin bir ifadesi olduğunu belirttiler.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise yaptığı konuşmada “Üniversitemize duydukları güven dolayısıyla Zonguldak Belediye Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan’a teşekkür ediyorum. Bugün imzalamış olduğumuz bu üç projeyi en kısa sürede tamamlayacağız. Böylece hem Zonguldak Belediyemizin hizmet kalitesinin artmasına katkı yapmış hem de Zonguldak halkına hizmet etmiş olacağız. Bu bakımdan Sayın Başkanımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.