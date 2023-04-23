Zonguldak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahilde düzenlenen çocuk festivaline minikler büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahil bandında çocuk festivali düzenlendi. Festivalde Belediye Kültür Merkezi tiyatro oyuncuları tarafından Hacivat ve Karagöz gösterisi sergilendi. Çocuklara macun ve patlamış mısır ikramı ile balon hediye edildi. Ayrıca palyaçolar miniklerle hatıra fotoğrafı çektirirken, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Eşi Ceyda Alan ve çocuklarıyla birlikte çocuk festivaline katılan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Hem Ramazan Bayramı ile çifte bayramı beraber yaşatıyor bize. Bugün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik bayramında mutlu olması için bizler de Zonguldak Belediyesi olarak gayret gösteriyoruz. Bugün de sahil bandında 23 Nisan çocuk festivali yaptık. Belediye Kültür Merkezi’mizin koordinesinde. Bütün vatandaşlarımızı da davet etmiştik. Evlatlarımızı, yavruları ile bekliyoruz demiştik. İlerleyen dakikalarda daha da kalabalık olacak. Tabii çocuklar mutlu olduğu zaman aileleri de mutlu oluyor, ailelerimiz mutluyken bizler daha da mutlu oluyoruz. İnşallah Zonguldak Belediyesi olarak devam edeceğiz. Uzun yıllar bu tür etkinliklere hasret kalmıştık. Göreve geldiğimizden beri bu konuda gayret gösteriyoruz. Yavrularımızın, geleceğimizin ışığı, geleceğimizi aydınlatacak gençlerimizin mutlu olması bizim için çok değerli. Bugün onların günü çünkü biz de onları mutlu etmek için elimizden gelen gayreti göstermeye dikkat ediyoruz. Nice 103 yıllara inşallah diyoruz. Bütün çocuklarımızın, ulusumuzun, milletimizin hem mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Nice 103 yıllara inşallah” dedi.