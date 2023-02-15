Zonguldak Belediyesi, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Zonguldak Belediyesi, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından Zonguldak Belediyesi de yaraların sarılmasına katkı sağlıyor. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın yanı sıra belediye personeli, araç ve ekipmanla bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Öte yandan Zonguldak Belediyesi depremzedelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını da bölgeye sevk edilen tankerler vasıtasıyla sağlıyor. Belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler köy garajları mevkisinde bulunan özel harekat yerleşkesine içme ve kullanma suyu temin ederek çalışmalara katkı sağlıyor.