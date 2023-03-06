Zonguldak Belediye meclisinin Mart ayı 2. birleşiminde önemli kararlar alındı.

Zonguldak Belediye meclisinin Mart ayı 2. birleşiminde önemli kararlar alındı.

Mecliste Belediye Kültür Merkezi’nin alt katında bulunan dükkanın kira sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a yetki verilmesini kapsayan madde oy birliği ile kabul edildi. Mecliste depremden zarar gören illerdeki vatandaşlara bu illerden Zonguldak’a gelmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar için Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmak üzere toplam 2 milyon TL tutarında nakdi veya aynı yardım yapılması talebi ile ilgili karar oy birliği ile kabul edildi.

Fener bölgesi peyzaj düzenleme yapım işlemleri için İller Bankası’ndan kredi ve şartlı hibe ödenek alınarak ihaleye çıkması gerektiğinden İller Bankası’ndan 10 milyon TL kredi kullanılması ve 6 milyon TL’de hibe destek alınması ile ilgili her türlü sözleşmenin yapılmasının imzalanması için Belediye Başkanı Ömer Selim Alana tam yetki verilmesi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi ve belde halkına yardım ve destek olmak maksadıyla Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi mecliste kabul edilerek yürürlüğe girdi. Mecliste son olarak merkezde faaliyet gösteren halk otobüslerine gelir desteği yapılması talebi ile ilgili plan bütçe Komisyonu ve trafik Komisyonu raporları oy birliği ile kabul edildi.