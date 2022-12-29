Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, annesi vefat eden Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’e taziyelerini iletti.

Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, annesi vefat eden Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’e taziyelerini iletti.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’i makamında ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’nun da katıldığı ziyarette Alan, annesi vefat eden Demir’e baş sağlığı dileğinde bulundu.

Alan, cenazeye ameliyat olması nedeniyle katılamadığını belirterek üzüntülerini paylaştı. Demir, ziyaret nedeniyle Alan’a teşekkür etti.