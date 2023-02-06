Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten ekipler deprem bölgesine hareket etti.

Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten ekipler deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten de ekipler bölgeye sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden 80 kişi, AFAD’dan 10 kişi, Kdz. Ereğli Belediyesi’nden 10 kişi, ERİDAK’tan 5 ve UMKE’den 28 kişi Zonguldak’tan bölgeye hareket etti. Karabük’ten deprem bölgesine; 2 AFAD arama kurtarma aracı, 8 personel, 12 AFAD gönüllüsü, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 2 ambulans, birer UMKE aracı ve lojistik aracı ile 12 personel, Karabük Belediyesi 1 kurtarma aracı ve 8 personel, 1 JAK timi 2 araç ve 7 personel sevk edildi.

Öte yandan Bartın Belediyesi de bir arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti.