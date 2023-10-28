Zonguldak Adliyesi hizmet binasına Cumhuriyet’in 100. yılında dev Türk Bayrağı ile Atatürk portresi asıldı. Hazırlanan klip ise kısa sürede büyük beğeni aldı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Zonguldak Adliyesi hizmet binasına dev Türk Bayrağı ile Atatürk portresi asıldı. Bayrak ile portrenin asıldığı o anlar ise hazırlanan bir kliple kamuoyu ile paylaşıldı. Dron ile havadan çekilen görüntülerin de yer aldığı klipte ZBEÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü tarafından yazılan ve bestelenen 100. Yıl Marşı’na yer verildi. Büyük bir ilgi gören klip sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.