Zonguldak Dernekler Federasyonu’nun kısa bir süre önce deprem bölgesine 67 Hane ile Madenciler Mahallesi kurmak üzere başlattığı kampanyada prefabrik evler Malatya’ya yola çıktı.

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, ”Yüz Yılın felaketinin saralarını sarmak için İstanbul’da faaliyette bulunan 81 İl Federasyonları ile birlikte başlatılan Yüz Yılın Seferberliği Sivil Toplum Köyü 81 İl 81 Mahalle projesi kapsamında ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak 67 hane ile Zonguldak ‘Madenciler Mahallesi’ kurmak üzere prefabrik evlerimiz Malatya’ya doğru yola çıktı. En kısa zamanda Battalgazi’de geçici yaşam alanında kurulumu yapılacak ve ailelere temsil edilecek. ZONDEF ailesi olarak son aile yuvasına kavuşana kadar bu büyük acıyı unutmayacağız. Tüm vatandaşlarımız normal yaşamına dönene kadar bizlerde normale dönmeyeceğiz. Bugünleri hep birlikte aşacağız. Yaraları birlikte saracağız” dedi.