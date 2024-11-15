Ziynet Sali, Mabel Matiz imzalı yeni şarkıyla dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, Mabel Matiz'in her detayıyla yakından ilgilendiği, prodüksiyonunu da üstlendiği şarkının tamamlandığını stüdyodan yaptığı paylaşımla duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkçe pop müziğin güçlü ve zarif sesi Ziynet Sali, kariyerinde bir kilometre taşı daha eklemeye hazırlanıyor.

Müzik dünyasında yıllardır hit şarkılarla adından söz ettiren Sali, şimdi de Mabel Matiz imzalı yeni bir şarkıyla dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Mabel Matiz’in her detayıyla yakından ilgilendiği, prodüksiyonunu da üstlendiği şarkının tamamlandığı stüdyodan paylaşımla duyuran Ziynet Sali ‘Geri sayım başladı. Mabel'in kalbinin derinliklerinden süzülen bu şarkı duygularımıza en saf haliyle nasıl dokunacak, nasıl dokundu anlatamam" dedi.

"Sizi sesimin ruhumun sarıp sarmaladığı bu şarkıyla bambaşka hikayeye, yolculuğa çıkarmanın heyecanı sardı gönlümü" diyen Ziynet Sali, paylaşımına, "Ah be Mabel! "Uzan da yat ömrüme" nasıl bir aşkın anlatımı, nasıl derin....’ notunu da iliştirdi.