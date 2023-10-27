Ziyaret Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. Bin300’den fazla hane ve işyerinin bulunduğu beldenin her yanı dağıtılarak asılan bayraklarla donatıldı. Bayrakları öperek teslim alan vatandaşlar coşkuya renk katan belediyeye teşekkür etti.

Ekiplerle birlikte vatandaşlara bayrak dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Cumhuriyetin Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde zorluklarla ilan edildiğini hatırlatan Başkan Uyanık, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bizlere düşen en önemli vazife her bir karışını ezanlar ve bayrağımızla süslenmiş, üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Mehmet Uyanık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bayrağı öperek alan vatandaşlardan Mehmet Tokul da, “Bundan daha anlamlı bir hediye olamaz. Gururumuz olan Türk bayrağı ilelebet dalgalanacak” ifadelerini kullandı.