Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Topraksız tarım projesinin önemine değinen Küçük, "Bu yöntem ile topraksız olarak sadece ultraviyole ışıklar ile tarım yapılabilecek. Böylelikle hem organik hem de hasat zamanını beklemeden ürün alınabilecek. Bakanlığımız ile çalışmaları detaylandırıyoruz" dedi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Topraksız tarım projesinin önemine değinen Küçük, "Bu yöntem ile topraksız olarak sadece ultraviyole ışıklar ile tarım yapılabilecek. Böylelikle hem organik hem de hasat zamanını beklemeden ürün alınabilecek. Bakanlığımız ile çalışmaları detaylandırıyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, İl Müdür Yardımcısı Ali Koca ve İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu ile birlikte Körfez Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. Ziyarette, Kocaeli’nin tarım alanlarının verimli kullanılması, aromatik bitki yetiştirmenin önemi, katma değeri yüksek olan ürünler gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, "Ülkemizin en büyük sorunu tarım ürünlerindeki pahalılık. Bunun önüne geçmenin tek yolu tarımın geliştirilmesidir. Yerin 13 metre altında 4 katlı olarak yapılan topraksız tarım projesi şu an gündemde. Bu yöntem ile topraksız olarak sadece ultraviyole ışıklar ile tarım yapılabilecek. Böylelikle hem organik hem de hasat zamanını beklemeden ürün alınabilecek. Bakanlığımız ile çalışmaları detaylandırıyoruz" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, ziyareti dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük’e teşekkür etti.