Körfez Ticaret Odası heyeti gerçekleştirilen oda seçimleri sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile daire başkanlarına ziyarette bulundu. Ziyaretin gündemi ise ihracat ve ekonomi oldu.

Körfez Ticaret Odası heyeti gerçekleştirilen oda seçimleri sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile daire başkanlarına ziyarette bulundu. Ziyaretin gündemi ise ihracat ve ekonomi oldu.

Kalabalık bir ekiple gerçekleştirilen ziyarette, Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu başkan yardımcıları Mustafa Gülcan ile Mehmet Gümüş, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kaya, Fatih Fidan, Osman Akova, Ayşe Hacet Aşar, Uğur Kılıç, genç girişimciler icra kurulu üyeleri ve komite üyeleri Erdoğan Songur, Yunus Coşkun, Nihatcan Kırcı ve Körfez Ticaret Odası Genel Sekreteri Berat Nas hazır bulunurken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın KTO heyetini samimi bir ortamda karşıladı.

Konu ekonomi oldu

Körfez Ticaret Odası meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a gerçekleştirdikleri ziyarette geçmiş dönem faaliyetleri ve yeni dönem çalışmalarından bahsederken karşılıklı olarak birlikte gerçekleştirilebilecek çalışmalara da değinildi. Ziyarette Kocaeli ihracat rakamlarına ve ticaret erbaplarının sıkıntılarına değinilirken karşılıklı yapılabilecek iş birlikleri detaylı olarak konuşuldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Öztürk ve ekibine başarılar diledi. KTO ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ziyaretinin ardından Emlak İstimlak Daire Başkanı Yavuz Tilki, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Adnan Pala ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak’ı da makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken toplu fotoğraf çekimleri ile ziyaretler son buldu.