Hatay’a anne ve babasını ziyarete giden ve yakalandıkları depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu, memleketleri Bilecik’in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Hatay’a anne ve babasını ziyarete giden ve yakalandıkları depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu, memleketleri Bilecik’in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Kübra Çetinkaya, 5 yaşındaki oğlu Kutsal Çetinkaya ile anne ve babasını ziyaret etmek için Hatay’ın Antakya ilçesine gitti. Anne ve oğlu, Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun naaşları yakınları tarafından Bilecik’in Söğüt ilçesine getirildi. Çelebi Sultan Mehmet Camii’ndeki cenaze törenine Çetinkaya’nın ailesi ve yakınları ile Vali Kemal Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever ve vatandaşlar katıldı. Kübra ve Kutsal Çetinkaya’nın cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında defnedildi.