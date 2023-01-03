Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, ziyarete gittiği 74 yaşındaki annesini yalnız yaşadığı evinde ölü olarak buldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, ziyarete gittiği 74 yaşındaki annesini yalnız yaşadığı evinde ölü olarak buldu.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda bir kişi, evde yalnız yaşayan annesi Ayten Ergin D.’yi (74) ziyarete gitti. Kapıyı açınca annesinin yerde hareketsiz yattığını gören şahıs, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ayten Ergin D.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.