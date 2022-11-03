Trabzon’un turizm merkezlerine her geçen yıl ilgi artıyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trabzon’da turist sayıları her yıl artış gösterirken bu artış ekonomiye olumlu olarak yansıyor.

Trabzon’un turizm merkezlerine her geçen yıl ilgi artıyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trabzon’da turist sayıları her yıl artış gösterirken bu artış ekonomiye olumlu olarak yansıyor.

Trabzon’un Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden bin 50 metre yükseklikte bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarasını bu yılın 10 aylık döneminde 162 bin 620 kişi ziyaret ederken, 2021 yılında bu rakam 115 bin 500 olarak gerçekleşmişti. Çal Mağarasına genelde Arap turistler yoğun ilgi gösterirken, bu yıl en fazla ziyaretçi sayısı 56 bin 350 rakamıyla Ağustos ayında gerçekleşti. Bu yılın 10 aylık döneminde ise Çal Mağarasını 162 bin 620 kişi ziyaret ederken 2021 yılında ise ziyaretçi sayısı 115 bin 500 gerçekleşmişti.

Kızlar Manastırı’nı ise bu yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 11 bin 600 olarak gerçekleşirken, yabancı ziyaretçi sayısı ise 960 olarak belirlendi. Trabzon’a hakim Boztepe sırtlarında 14. yüzyılda yapılan ve zaman içerisinde ilgisizlikten dolayı harabeye dönen Kızlar Manastırı’nda 4 yıl süren restorasyon çalışmaların ardından 10 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen törenle ziyarete açılmıştı.

Trabzon’un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta Komnenos Kralı III. Alexios döneminde 1349-1390 yılları arasında inşa edilen Kızlar Manastırı’nda 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Manastırdaki restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde bir rakama mal olurken, tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı manastır yüksek bir koruma duvarı ile çevrili. Manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor.