DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olan ve Düzce İl Özel İdaresi tarafından 6,5 kilometrelik yolunun tamamlanmasıyla ulaşımı kolaylaşan Sarıkaya Mağarası ilgi görüyor.

Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olan ve geçtiğimiz yıllarda ulaşımı sağlayan 6,5 kilometrelik yolun, genişletilme ve asfaltlama çalışması Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılarak ulaşımı daha kolay hale getirilerek turizme kazandırılan Yığılca Sarıkaya mağarası büyük ilgi görüyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen mağara büyük ilgi görüyor.