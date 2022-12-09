Mardin’in Derik ilçesine bağlı Derinsu köyünde Hz. Sin Türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, köy sakinleri türbedeki düzenlemelerden memnun olmadıklarını dile getirdi.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Derinsu köyünde Hz. Sin Türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, köy sakinleri türbedeki düzenlemelerden memnun olmadıklarını dile getirdi.

Derinsu köyünde bulunan Hz. Sin Türbesi, Mardin ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Köy sakinleri ise türbe için yapılan düzenlemelerden memnun olmadıklarını dile getirdi. Derinsu sakinlerinden Mehmet Sebi Daş, “Burada yatan kişinin adı Sin, kardeşi var, o da aşağı tarafta olan Dumluca köyünde, onun adı da Seydoş. Eskiden gelirdik buraya, yemek yapar dağıtırdık. Çok değerli bir kişi olarak biliriz. Ancak eski türbe kalmadı, ilk hali çok güzeldi. Şimdi harabeye döndü, hep beton koydular. Sanki mezarın yeri bile değişti. Biz bundan şikayetçiyiz. Kim bunu yaptıysa hiç doğru bir iş olmamış. Köyün çoğunluğu göç etti, yoksa izin vermezlerdi. Köyden sahip çıkan olsaydı bu şekilde harabe olmazdı. Her yerden buraya gelip ziyaret ediyorlar. Burada gelip dua edip bu kişiden medet ummak bence doğru değil. Ancak Allah’ın sevdiği bir kulunun yanına gitmek ve her şeyi Allah’tan beklemek gerekir. Buraya gelip işte Sin benim kısmetimi aç, evime bereket koy gibi şeyler doğru değil. Hayvanlarım ölmesin diyen kişiler eskiden hayvanlarını etrafında dolandırıyordu. Ben doğru bulmuyorum ama insanlar geliyor buraya. Çocuğu olmayanlar geliyor, zengin olmak isteyenler geliyor. Köyde bunlara inananlar kalmadı. Ancak buraya dışarıdan geliyorlar, Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya kadar çevre illerden birçok kişi geliyor” şeklinde konuştu.

“Şifa niyetine geldik”

Şanlıurfa Viranşehir’den ziyarete geldiklerini belirten Aziz Eres ise, “Şifa niyetine geldik. Önce Sin’i ziyaret ediyoruz, sonra Seydoş’a gidiyoruz. Çocukları getirdik, şifa niyetine onlar için dua ediyoruz. Allah tarafından şifa geliyor. Çocuklarım boğazından rahatsız, birisi böbreğinden rahatsız. Şifa olsun diye iki seferdir geliyoruz. Allah nasip ederse tekrar geleceğim. Viranşehir’den, Mardin’den ve Derik’ten arkadaşlardan duyduk ve geldik buraya” dedi.