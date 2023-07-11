Kurban Bayramı tatili hafta sonları ile 9 güne ulaşınca büyükşehirlerde yaşayanların memleketlerine ziyarete gitmesi ÇEDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’ın toplam elektrik tüketiminde artışa neden oldu.

Bayramda büyük sanayi tesislerinin pek çoğunun kapalı olduğu ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesinde 24 Haziran 2 Temmuz arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi yüzde 3,2 arttı. Bu dönemde özellikle köyler ve yaylaların elektrik tüketiminde yükseliş gözlendi.

Büyükşehirlerde yaşayanlar, bu yıl 9 güne çıkan bayram tatilini fırsat bilip memleketlerini ziyarete koşunca, büyük sanayi tesislerinin çoğu bayram nedeniyle kapalı olduğu halde, Anadolu’nun pek çok kentinde büyük hareket yaşandı. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat da yaşanan bu hareketten payını aldı. ÇEDAŞ’ın “Kurban Bayramı Elektrik Tüketim Analizi”nde yer alan verilere göre 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Sivas, Tokat ve Yozgat’taki toplam elektrik tüketiminde geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 3,2’ye varan bir artış yaşandı. Sanayi ve ticarethanelerin aktif olarak çalıştığı 24 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihinde üç ildeki toplam elektrik tüketimi 61 bin 693 MWh iken, bu yıl aynı tarihlerde bayram nedeniyle pek çok ticari işletme ve sanayi kuruluşu kapalı olduğu halde elektrik tüketimi 63 bin 696 MWh’ye ulaştı. Arife ve Kurban Bayramı günlerini kapsayan 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ise ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki elektrik tüketimi 35 bin 377 MWh ile geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 3,14 daha fazla oldu. Bu tarihler arasındaki en yüksek tüketim de 7 bin 269 MWh ile Kurban Bayramı’nın 4’üncü yani son gününde yaşandı. Bu arada haziran ayının ortalarına kadar devam eden yağışlar sebebiyle tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan elektrik tüketiminin azalması, deprem bölgesine olan yakınlık sebebiyle bölgedeki üretim ve tüketimde yaşanan daralmaların da etkisi ile geçmiş yıllara kıyasla bu bayramda elektrik tüketiminde artış oranlarının sınırlı kaldığı görüldü.

“9 günlük tatilde planlı kesintiler iptal edildi"

Bayram tatili boyunca özellikle kırsal kesimde ve yaylalarda elektrik tüketiminde bir artış gözlendiğine işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, normal bir haftaya göre bu bölgelerde artış oranlarının yaklaşık yüzde 7’yi bulduğunu söyledi.

Genel Müdür Kıvılcım, “600 binin üzerinde nüfusa sahip olan Sivas’ımızda bayram boyunca nüfusun 2 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonları ile birlikte 9 güne uzamasıyla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bölgemize bir ziyaretçi akını olacağını öngörerek enerji konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık. Öncelikle 24 saat esaslı personel ve araç planlaması yaparken, sorumluluk sahamızda 9 gün boyunca planlı kesintileri iptal ettik. Alçak gerilim ve orta gerilim seviyesinde yük dengelemeleri yaparak yüke bağlı kesintilerin önüne geçtik. Yine özellikle merkezlerde kısmi deşarj ve termal kamera tespitleri ile arızaya sebebiyet verebilecek eksiklikleri bayram öncesinde giderdik. Dalların elektrik tellerine değerek arızaya sebep olmaması için ağaç budamaları yaptık, havai hat ve aydınlatmalarda gerekli bakımları tamamladık. Hizmet bölgemizde bu dönemde artan nüfusa karşı, oldukça başarılı bir süreç yönettik” değerlendirmesinde bulundu.