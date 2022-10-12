Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ziyafet Sofrası” oyunu, Başakşehirli tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü. İki sarhoşun bir dergâhtaki manevi yolculuğunu ele alan oyun ayakta alkışlandı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ziyafet Sofrası” oyunu, Başakşehirli tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü. İki sarhoşun bir dergâhtaki manevi yolculuğunu ele alan oyun ayakta alkışlandı.

Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde perdeler bu sefer “Ziyafet Sofrası” için açıldı. Başakşehirli tiyatro severler, 9 yılda beş yüzden fazla sahne alan oyunu ilgiyle izledi. Ayşe Şahinboy’un uyarladığı, Osman Doğan’ın yönettiği oyunda, Üsküdar’da karınlarını doyurmak için Hüdai Dergâhı’na yolu düşen iki sarhoşun manevi yolculuğu anlatıldı. Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal’in komik olaylara sahne olan yolculuğu Başakşehirliler tarafından ayakta alkışladı.