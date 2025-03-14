Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’ın maneviyatını yaşattığı kültür etkinlikleri kapsamında 15 Mart Cumartesi 21.30’da Ziya Taşkent Konser Salon’unda düzenleyeceği “Hz. Mevlâna ve Hoşgörü” söyleşisiyle sanatseverleri buluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan’ın ruhuna uygun etkinlikler ile Sakaryalıları buluşturmaya devam ediyor.

15 MART CUMARTESİ

Bu kapsamda 15 Mart Cumartesi akşamı Nezih Çetin’in konuşmacı, Kemalcan Ergün’ün moderatörlük yapacağı “Hz. Mevlâna ve Hoşgörü” söyleşisinde Mevlânâ’nın hoşgörü anlayışı ve Mevlevî kültürü ele alınacak.

UNUTULMAZ BİR MANEVİ ATMOSFER

Nezih Çetin’in Mevlânâ’nın evrensel hoşgörü anlayışı ve insan sevgisi üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştireceği programda ses sanatçısı Kemalcan Ergün’ündinleti eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir manevi atmosfer sunacak.

Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği“Hoşgörü Ayı Ramazan’da Hz. Mevlâna ve Hoşgörü” isimli söyleşi ve dinletiye katılım ücretsiz olacak.