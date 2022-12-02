Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin dünyada arıcılıkta ikinci sırada olduğunu belirterek "Otellerde sahte bal tüketmek istemiyoruz. Bal cennetinde bal yenilmelidir" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin dünyada arıcılıkta ikinci sırada olduğunu belirterek "Otellerde sahte bal tüketmek istemiyoruz. Bal cennetinde bal yenilmelidir" dedi.

Artvin’de düzenlenen, Arıcılar Birliği bölge toplantısına Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Ardahan ve Artvin ili başkanları katıldı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda arıcıların sorunları masaya yatırıldı.

"Kestane balının ciddi bir marka olması lazım"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Dünya arıcılığı büyüyor ve Türkiye bunun içerisinde ciddi bir konumda, dünya ikincisi bir ülkeyiz" diyen Başkan Şahin "Dünya pazarlarının gerisinde kalmamak için malımızı satmak zorundayız. Bunun içinde balımızı dünyaya güzel tanıtmamız lazım. Türkiye Arıcılar Birliği olarak 8 tane balımızın kimliğini çıkardık. Bugüne kadar Kestane Balı ile hiç çalışılmamış, biz çalıştık. Bu çalışma sonucunda doktorlar ’Bu bal için alzheimer hastaları için kullanılabilir’ diyor. Artık bu çalışmaları uluslararası bir standartta götürmemiz gerekiyor. Boş duracak zamanımız yok, bunları yapmamız gerekiyor ki ilerde Kestane balının ciddi bir marka olması lazım. Yeni Zelanda’nın Manuka Balı var ve o balın fiyatı 40 Euro, bizim ballarımız 5 Euro. Projelendirip, ARGE yapıp, üniversite, bakanlık ve STK hep ciddi bir çalışma içerisine girmemiz lazım. Arı genetiği bakımında hep böyle ağlıyoruz. Küresel iklim değişikliği diye ama yurt dışından arılar giriyor, bunun yasaklanması gerekiyor, bu kabul edilebilir değil, Dünyadaki 27 tane arının 7 tanesi ülkemizde. Irk zenginiyiz dolayısıyla bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım" şeklinde konuştu.

“Sahte balla ilgili proje hazırlıyoruz”

Otellerde sahte bal tüketildiğine dikkat çeken Şahin "Bal cennetinde bal yenir. Tarım ve Orman İl Müdürlerimizin kontrollerini biraz daha ciddi yapması gerekiyor. Arıcısı ise arıcıyı yakalım ama firma ise güç birliği yapıp firmanın üzerine gidelim. Bunu tedavülden kaldıralım, benim ülkemin insanını zehirlemeye hiç kimsenin hakkı yok. Biz sahte ballarla ilgili proje yapıyoruz, Türkiye Arıcılar Birliği 2019 yılından bu yana bakanlığımızın ilgili bölümü ile beraber çalışıyoruz. Bu konuda ne bakanlığı suçlayabiliriz ne arıcılar birliğini, hata kimdeyse onun kafasını uçurmalıyız" diye konuştu.