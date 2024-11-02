Eskişehir Türk Ocakları’nın "Ziya Gökalp ve Türk Dünyası" konulu sohbetine Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Alp katıldı.

Eskişehir Türk Ocakları’nda “Ziya Gökalp ve Türk Dünyası” konulu sohbette Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Alp yer aldı.

Rusya Türkleri arasında gelişen ceditçilik hareketinin fikir babalarının Türkçüler olduğuna değinen Alp, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ziya Gökalp ideal kavramına fikir hayatında büyük önem vermiştir. Bu kelimeye karşılık olarak Türk nesrinde benimsenmiş olan mefkûre kavramını kullanmıştır. Mefkûre sahibi olmak 20. yüzyılı başında büyük sıkıntılar içerisindeki Türk milletini kurtaracak bir vasıftır. Çünkü millet hayatında ihtiyaç duyulan yeni hayat ve yeni kıymetlerin ortaya çıkması Türk milletinin milliyetçilik mefkûresi etrafında birleşmesi ile mümkün olacaktır. Mefkûreler milletlerin buhranlı zamanlarında ortaya çıkmaktadır. Balkan savaşları sonrasında Türk milleti işte böyle buhranlı bir vaziyette bulunmaktadır. Yeni orijinal bir Türk medeniyeti bu zeminden yükselecektir. Bu konuda onu ümitlendiren gerçeklik ise Rusya Türkleri arasında gelişen ceditçilik hareketidir. Bu hareketin fikir babaları da Türkçülerdir. İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali bunlar arasında başta gelenlerdir. Türk Ocakları Ziya Gökalp’ın bu hareketin en önemli isimleri ile bir araya geldiği ve en yeni gelişmeler hakkında geniş bilgi aldığı bir çatı olmuştur. Bu önderlerle bir arada çalışmak onu Türk dünyasının yeni Kızılelma’sının ne olduğunu tanımlamaya sevk etmiştir. Kızılelma, yeni ve orijinal bir Türk medeniyetine ulaşmaktır. Bu hedef bütün Türk âlemi için ortaktır."

Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal konuşmacıya ’şükran beratı’ takdim etti.