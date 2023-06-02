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Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde yılsonu etkinliği
ZİYA EREN GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN SERGİ VE HALK MÜZİĞİ KONSERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
02.06.2023 - 08:35
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:40
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