Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, Adanaspor maçının ardından, "Kazanabilseydik daha iyi olacaktı" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Çorum FK evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken açıklamalarda bulundu. Hedefleri için yollarına devam edeceklerini belirten Akçeken, "Maçtan önce kazanmak istiyorduk, çünkü ihtiyacımız var. Rakibimizi iyi analiz ettik. Maçın ilk yarısı dengeli rakibe verdiğimiz kenar ortalar, bizim de geçişte kazandığımız yakaladığımız fırsatlar vardı. Son topta biraz sıkıntılar çektik. Ama bugün maçın savunma kısmını da iyi değerlendirdik. Ama hücum kısmında biraz daha zayıftık. Daha oyunu 1-0’ken bitirebilirdik. Fakat çok yeni bir kadro bugün ilk 15 oyuncudan 9’u yeniydi. Takımın uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyoruz. İlk 2 oyuncudaki değişikliğimiz sakatlıktan dolayı olduğu için, maçın genelinde biraz problemler yaşattı. Ama deplasmanda alınan 1 puan bizim için önemli. Bizim için her puan önemli ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı. Bir umudumuz var, onun peşinden gidiyoruz" dedi.